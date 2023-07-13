تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها.. لهذه الأسباب

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس،من أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة خاصة الساحلية منها.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية إلى شمالية شرقية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.