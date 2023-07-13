بيان عاجل من الدفاع المدني السعودي

باشرت فرق الدفاع المدني السعودي بمنطقة المدينة المنورة حادثة سقوط مقيم من الجنسية الهندية في بئر ارتوازية بعمق (140) مترًا وقطر (35) سنتيمترًا، داخل استراحة على أحد الطرق بالمنطقة، وتم إخراجه بعد أن توفي.



وأوضح المتحدث الإعلامي لمنطقة المدينة أنه تم إنشاء مركز قيادة ميدانية وإسناد بشري وآلي ومعدات متنوعة لإنقاذ المحتجز داخل البئر، حسبما نقلت واس.

بالإضافة إلي استخدام كاميرا خاصة لمراقبة حالته مع تأمين الفوهة وإمدادها بالأكسجين الطبي.

وكان قد بدءاو أعمال حفر بئر موازية، التي استغرقت (27) ساعة رغم صعوبة التضاريس ونوع التربة.