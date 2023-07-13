عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب عند قمة شهر تقريبًا بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الخميس 13 يوليو، إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن الفيدرالي الأمريكي سيتوقف قريبًا عن تشديد سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1959.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:41 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 16 يونيو.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% أيضًا إلى 1964.30 دولار.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يونيو،  وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين مع استمرار التضخم في الانخفاض، لكن ربما ليس بالسرعة الكافية لجعل الفيدرالي يتوقف عن مواصلة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.2163 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1292.19 دولار.

وارتفع البلاتين 0.8% إلى 954.26 دولار بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة.

استمرار التضخم أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار المستهلكين البلاديوم العقود الأميركية الآجلة العقود الأميركية المستهلكين الفدرالي الأميركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

موعد ومكان صلاة جنازة والد مروان عطية نجم الأهلي

موعد إعلان الصفقة.. إمام عاشور ينتهي من الفيديو الترويجي لـ انضمامه إلى الأهلي

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

ترشيحاتنا

القمة 126 "مولعة" نار| خبرة كولر فى مواجهة مغامرة أوسوريو.. دفاعات الزمالك "شوارع" وأزمة بوسط الأهلي

خلصت من غير تسريب| 10 تصريحات لوزير التعليم في ختام امتحانات الثانوية العامة

إطلاق رصاص من مراكب نيلية.. كيف واجهت قوات الأمن العام تجار المخدرات بالدقهلية؟

20 ألف جنيه نفقة لزوجة حسن شاكوش.. وهذه أسباب طلب الطلاق للضرر

أبو الغيط: الحفاظ على مؤسسات السودان ومنع انهيارها من أولويات الموقف العربي

فرحة وزغاريد.. طلاب وطالبات الثانوية بالدقهلية يحتفلون بانتهاء الامتحانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود | ماذا يحدث ؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ