الذهب عند قمة شهر تقريبًا بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الخميس 13 يوليو، إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن الفيدرالي الأمريكي سيتوقف قريبًا عن تشديد سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1959.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:41 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 16 يونيو.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% أيضًا إلى 1964.30 دولار.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يونيو، وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين مع استمرار التضخم في الانخفاض، لكن ربما ليس بالسرعة الكافية لجعل الفيدرالي يتوقف عن مواصلة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.2163 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1292.19 دولار.

وارتفع البلاتين 0.8% إلى 954.26 دولار بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة.