بسبب تراجع الدولار.. أسعار الذهب ترتفع إلى أعلي مستوى في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلي مستوي لها في شهر وذلك جاء بعد تراجع الدولار الأمريكي بعد إصدار الولايات المتحدة بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن الفيدرالي الأمريكي سيتوقف قريبًا عن تشديد سياسته النقدية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1959.79 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوياته منذ 16 يونيو الماضي، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% أيضًا إلى 1964.30 دولار.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يونيو حيث سجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين مع استمرار التضخم في الانخفاض، لكن ربما ليس بالسرعة الكافية لجعل الفيدرالي الأمريكي يتوقف عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.