حر غير مسبوق.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة تصل لـ46 بدولة عربية

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو يوم الخميس حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2023/07/14: يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2023/07/15: يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر:



1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

وتصل درجة الحرارة في اريحا 46 درجة.