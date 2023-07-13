تباطؤ التضخم في أمريكا ليسجل 3% في يونيو مقابل توقعات عند 3.1%

تباطأ التضخم في أميركا إلى أدنى معدل سنوي له منذ أكثر من عامين خلال شهر يونيو، الأمر الذي نتج عن بعض التباطؤ في التكاليف في الوقت الذي كانت فيه زيادات الأسعار تسير عند أعلى مستوى لها في أكثر من 40 عامًا.

وجاء التضخم في أميركا عند 3% وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الذي يقيس مجموعة واسعة من أسعار السلع والخدمات، بنسبة 0.2%.

وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 4.8% عن العام الماضي و 0.2% على أساس شهري، في حين كانت التوقعات عند 5% و 0.3% على التوالي.

هذا ويمكن للأرقام أن تمنح الفدرالي الأميركي بعضاً من المساحة في قراره القادم، وذلك لأنه يتطلع إلى خفض التضخم الذي كان يقترب من 9% بمعدل سنوي في هذا الوقت في عام 2022، وهو أعلى معدل في نوفمبر 1981

مع ذلك، يميل صانعو السياسة في الفدرالي إلى النظر أكثر إلى التضخم الأساسي، والذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف السنوي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يستمر معدل التضخم في التباطؤ، خاصة مع تراجع تكاليف المأوى، والتي تشكل حوالي ثلث الوزن في مؤشر أسعار المستهلكين. ومع ذلك، ارتفع مؤشر المأوى بنسبة 0.4% الشهر الماضي وارتفع بنسبة 7.8% على أساس سنوي.