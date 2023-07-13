انتبه.. معظم مشاكل كبار السن ناتجة عن نقص هذا الفيتامين

وجدت أبحاث جديدة أن نقص فيتامين B12 من أهم أسباب معاناة كبار السن من التعب الشديد أو التذبذب والرعشة فى الأطراف وضعف الذاكرة

ووفقا لموقع “ديلي ميل” يعاني واحد من كل 10 أشخاص فوق سن 75 عاما من نقص فيتامين B12، ما قد يؤدي إلى فقر الدم والتعب وعدم وضوح الرؤية وضعف التوازن وانخفاض الذاكرة والوظائف المعرفية .

وتوصي الإرشادات بأنه في حالة وجود علامة أو أكثر لنقص هذا الفيتامين يجب إجراء فحص دم قبل بدء العلاج ، يوجد فيتامين B12 بشكل طبيعي في الأسماك والبقول واللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان ولكن بعض الأدوية واضطرابات في المناعة الذاتية تمنع امتصاصه

وإذا وجد شخص ما يعاني من نقص، يجب عليه تناول المكملات سواء أقراص فيتامين B12 أو الحقن حسب السبب المحدد من قبل الطبيب ،ويساعد فيتامين B12 في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي وتقليل التعب والإرهاق، وتصنيع خلايا الدم الحمراء لتزويد أنسجة الجسم بالأكسجين.

ويكون نقص فيتامين B12 أكثر شيوعا عند كبار السن لأن عملية الشيخوخة تسبب تغيرات فسيولوجية تعني أن الجسم لا يمتصه بشكل صحيح كما أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية مثل فقدان الذاكرة والخرف والتي يمكن أن تؤثر على نظامهم الغذائي وعاداتهم الغذائية.



