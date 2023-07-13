الأحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينين من مدينة رام الله بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، قامت بإعتقال خمسة فلسطينين من قرية قبيا، وبلدة بيرزيت في محافظة رام الله في الضفة الغربية.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فللسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في قبيا واعتقلت كلاً من: شادي محمد ناصر، وأحمد كمال دار ناصر، ومصعب الخير غيظان، وحسين أشرف دلول.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضاً الشاب عماد عصفور بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة بيرزيت.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام الاحتلال بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، وحي بطن الهوى بالمدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.