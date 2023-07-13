قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، إن وحدات الجيش الروسي تمكنت من فرض سيطرتها على جزء من طريق السيارات تشوغوييف-ميلوفوي على اتجاه كوبيانسك.



وأضاف ماروتشكو، نقلا عن مصادره الخاصة والتي نقلتها روسيا اليوم: "بفضل المناورة الدفاعية البارعة والهجوم المضاد الناجح للقوات الروسية في منطقة المركز السكني نوفوسيلوفسكوي، تم فرض السيطرة النارية على جزء من طريق السيارات H 26 (تشوغوييف- ستاروبيلسك- ميلوفوي)، في السابق، استخدم المسلحون الأوكرانيون هذه المنطقة لإمداد قواتهم في المقدمة وإجلاء الجرحى".



وشدد الخبير على أنه، بسبب هذه الحقيقة وبفضل الظروف الجوية السيئة، باتت قوات كييف تعاني من صعوبات في المجال اللوجستي في الوقت الحالي.

وأشار ماروتشكو، إلى أن العسكريين الروس، نجحوا في اجتياز حاجز مائي وتحصنوا على الضفة المقابلة لنهر جيربيتس.

وقال الخبير: "تمكنت مجموعات الاقتحام الروسية في منطقة المركز السكني تروسكويه من اجتياز الحاجز المائي -نهر جيريبتس، وتمركزت في معقل صغير للعدو. وقبل ذلك طردت قواتنا عناصر العدو من تلة مهمة على الضفة اليمنى للنهر، مما جعل من الممكن تحقيق هذا النجاح".