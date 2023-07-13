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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

إمام عاشور
إمام عاشور

إمام عاشور ..كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

إيه اللي مأخر الموضوع.. شوبير يكشف آخر تطورات انضمام إمام عاشور للأهلي

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: “الخطيب اجتمع مع كولر على هامش مران الفريق، و كولر يرغب بشدة في ضم إمام عاشور ويرى أنه البديل المناسب لحمدي فتحي الذي انتقل إلى الوكرة القطري”.


آخر تطورات الصفقة


وتابع: “إمام عاشور أتم إتفاقه مع مسئولي النادي الأهلي بشكل نهائي على كافة الأمور الخاصة بالعقد، على أن ينضم 5 مواسم، طب ايه اللي مأخر الموضوع؟ ميتيلاند طالب الحصول على المبلغ الذي دفعه إلى الزمالك لضم إمام عاشور وهو 3 ملايين دولار”.

ولمتابعة المزيد حول آخر تطورات صفقة انضمام إمام عاشور إلى الأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي:

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