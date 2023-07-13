إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

إمام عاشور ..كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: “الخطيب اجتمع مع كولر على هامش مران الفريق، و كولر يرغب بشدة في ضم إمام عاشور ويرى أنه البديل المناسب لحمدي فتحي الذي انتقل إلى الوكرة القطري”.



آخر تطورات الصفقة



وتابع: “إمام عاشور أتم إتفاقه مع مسئولي النادي الأهلي بشكل نهائي على كافة الأمور الخاصة بالعقد، على أن ينضم 5 مواسم، طب ايه اللي مأخر الموضوع؟ ميتيلاند طالب الحصول على المبلغ الذي دفعه إلى الزمالك لضم إمام عاشور وهو 3 ملايين دولار”.

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