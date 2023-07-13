جمال بيومي: هناك 4.5 مليون سوداني يعيشون فى مصر

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية المصرية دائما ما كان لها التواجد فى كل البلدان المحيطة بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن القاهرة تعد أكثر عواصم العالم إستضافة لسفارات وممثلي مجموعات إقليمية ودولية، موضحا أن كل دولة إفريقية فإن الدبلوماسية المصرية متمثلة بها.

وتابع أن مصر تعتبر أكثر الدول قبولا فى إفريقيا، معقبا: “يعاملوننا معاملة الشقيق الكبري لكل البلدان الإفريقية، أما السودان تعتبر جزء مننا، وهناك 4.5 مليون سوداني يعيشون فى مصر حاليا”.