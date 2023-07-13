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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قاصمة للولايات المتحدة.. مدخرات الأمريكيين قاربت على النفاد والاقتصاد في خطر

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

قال جيمي ديمون، المدير التنفيذي لبنك جي بي مورجان، إن مدخرات الأسر الأمريكية التي دمعتها في فترة وباء كورونا من المتوقع أن تنتهي بنهاية العام الحالي، ما سيؤدي إلى  تراجع الإنفاق وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف ديمون، أن زيادات الأجور في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار المنازل والأسهم خلال الـ 10 إلى 15 سنة الأخيرة من الممكن أن تخفف من الانكماش الاقتصادي، لافتا إلى أنه حتى إذا دخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود فالمستهلك في وضع جيد، وهذا ينطبق بشكل عام على الشركات أيضا.

وأشار المدير التنفيذي لبنك جي بي مورجان، إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال من الممكن أن يصطدم بعقبة كبيرة، قبل أن يشير إلى أن لديه مخاوف أكبر.

وتابع: "أنا قلق أكثر من أن تزداد بعض هذه الأمور الخطيرة سوءا استمرار الحرب الأوكرانية، والابتزاز النووي، والمجاعة في أفريقيا"، وذلك في إشارة إلى تعطل إمدادات الطاقة العالمية، والمشكلات الاقتصادية الشديدة في العديد من البلدان الصغيرة، وارتفاع التضخم مرة أخرى، والتأثير غير المعروف للتشديد الكمي والتيسير على نطاق غير مسبوق. 

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مدخرات الأسر الأمريكية جي بي مورجان الاقتصاد الامريكى كورونا الولايات المتحدة

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