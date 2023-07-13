ناشطة حقوقية: نرحب باستضافة مصر لقمة دول جوار السودان

قالت ياسمين حسن، ناشطة في مجال حقوق المرأة السودانية: “نرحب باستضافة مصر لمؤتمر قمة دول جوار السودان، ونعترف بمبادرة القيادة المصرية باستضافة هذا المؤتمر لحل الأزمة السودانية”.

وأضافت ياسمين حسن، ناشطة في مجال حقوق المرأة السودانية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الأزمة السودانية أثرت تأثير كبير جدا على المدنيين.

وتابعت ياسمين حسن، ناشطة في مجال حقوق المرأة السودانية: “نتمني أن يكون وضع النساء والفتيات السودانية أكثر أمنا فى السودان”، لافتة إلى أن الضرر الواقع على النساء فى الحرب كبير جدا، وأشارت له الأمم المتحدة فيما يخص هذا الشأن.