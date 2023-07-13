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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من مدينة الخليل بالضفة الغربية

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، لستة فلسطينيين من محافظة الخليل بالضفة الغربية.

وصرحت مصادر أمنية  فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال قامت باعتقال المواطن الفلسطيني مجدي أحمد محمود منسية، من الظاهرية جنوب الخليل، ويوسف عبد العزيز قزاز (52 عاما)، ومنتصر عيسى شديد (53 عاما)، وأحمد سلمان أبو سندس، وثائر جهاد أبو سندس، من بلدة دورا جنوب المدينة، وماجد تيسير جرادات، من بلدة سعير شمال شرق الخليل، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتهم.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي إذنا والظاهرية، وكذلك على مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.

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