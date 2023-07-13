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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم

الأهلي يتحدى الزمالك في مباراة القمة بالدوري المصري.. الليلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، اليوم الخميس، في تمام الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وحسم الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز، الإثنين الماضي، عقب هزيمة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.


ويستهدف الأهلي، بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في مسابقة الدوري الموسم الحالي، أمام الزمالك في لقاء اليوم.


وخاض الأهلي 29 لقاء هذا الموسم، فاز في 23 لقاء وتعادل في 6 مواجهات.
 

وسادت حالة من الحزن داخل معسكر النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، نتيجة وفاة والد مروان عطية، نجم الفريق، والذي غادر المعسكر لحضور تشييع جثمان والده وتلقي العزاء فيه.


على الجانب الآخر، يأمل فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في تحقيق انتصارا معنويا على الأهلي في مباراة اليوم، بعد موسم مخيب لآمال جماهير القلعة البيضاء والفشل في حصد أي لقب هذا الموسم حتى الآن.

ولعب الزمالك 32 مباراة هذا الموسم، فاز في 17 لقاء فقط، وتعادل في 8 مواجهات وتلقي 7 هزائم.

 

ورغم حسم الأهلي لقب الدوري الممتاز، إلا أن مباراة القمة تكون بمثابة بطولة خاصة، وتحظى باهتمام قوي بغض النظر عن ترتيب الفريقين في ترتيب البطولة.
 

يذكر أن الأهلي تغلب على الزمالك بثلاثية نظيفة في مباراة الدور الأول.


ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

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