مجدي عبد الغني: الأهلي يواجه أزمة كبيرة في مباراة القمة اليوم

قال الإعلامي مجدي عبد الغني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”فيه ازمة كبيره في مباراة القمة اليوم.

وكتب مجدي عبد الغني:" أعتقد الأهلي هيكون أمام أزمة كبيرة في مباراة القمة اليوم بغياب كل لاعبي الوسط الأساسيين ديانج ومروانعطية والسولية وحمدي فتحي".

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، اليوم الخميس، في تمام الثامنة والنصف مساء، علىاستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وحسم الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز، الإثنين الماضي، عقب هزيمة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابلهدف.



ويستهدف الأهلي، بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في مسابقةالدوري الموسم الحالي، أمام الزمالك في لقاء اليوم.



وخاض الأهلي 29 لقاء هذا الموسم، فاز في 23 لقاء وتعادل في 6 مواجهات.



وسادت حالة من الحزن داخل معسكر النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، نتيجة وفاة والد مروان عطية، نجم الفريق،والذي غادر المعسكر لحضور تشييع جثمان والده وتلقي العزاء فيه.