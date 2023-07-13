إشادة برلمانية باستضافة مصر لقمة دول جوار السودان.. نواب: تعكس دور القاهرة المحوري في حل الأزمة.. ودليل قاطع على حرص القيادة السياسية للوصول على تحقيق الاستقرار بالمنطقة

برلماني: قمة قادة دول جوار السودان بارقة أمل لإنهاء الصراع السودانى

اقتصادية النواب : قمة دول جوار السودان تعكس الدور المحوري لمصر لحل الأزمة السودانية

مطالب للأطراف السودانية بالالتزام بقرارات قمة دول جوار السودان لانهاء الازمة سلمياً

أشاد عدد من نواب البرلمان باستضافة العاصمة المصرية القاهرة اليوم لقمة تجمع قادة دول جوار السودان، مؤكدين أنها بمثابة بارقة أمل نحو إنهاء الصراع السوداني وتداعياته السلبية، حيث أن القمة ستبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

بداية ، اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب استضافة العاصمة المصرية القاهرة اليوم لقمة تجمع قادة دول جوار السودان بمثابة بارقة أمل نحو إنهاء الصراع السوداني وتداعياته السلبية معرباً عن أمله فى أن تحقق هذه القمة جميع أهدافها من اجل عودة الاستقرار والامن لدولة السودان الشقيقة.

وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم الاهمية الكبيرة لهذه القمة خاصة أنها تأتى في أعقاب فشل كل الجهود الدبلوماسية والمنابر والمبادرات الدولية والإقليمية التي سبقتها في الوصول إلى حلول توقف القتال بين الجيش وقوات "الدعم السريع" الذي اندلع في 15 أبريل الماضي، وآخرها اجتماع اللجنة الرباعية لمنظمة "إيغاد" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الإثنين الماضي، أو حتى الجمع بين فرقاء الصراع على مائدة التفاوض .

وقال عضو النواب إن هناك أكبر اهتمام من مختلف الاوساط السياسية الاقليمية والعربية والافريقية والدولية بالدور المهم والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي تجاه الأوضاع الراهنة في السودان مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك الاهتمام الكبير من مختلف وسائل الإعلام الإقليمية والأفريقية والدولية بتصريحات الرئيس السيسى بشأن هذا الملف وتأكيده على أن مصر. ستعمل مع الأشقاء العرب والأفارقة والشركاء الدوليين في إعمار ما دمرته الحرب في السودان وتأكيد مصر على أن المؤتمر يأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب، وتجنيب البلاد الآثار السلبية التي تتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة عامة .

من جانبه ، أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن استضافة مصر لقمة دول جوار السودان، تعكس الدور المحوري لمصر في إيجاد حل لهذه الازمة للحفاظ على أمن واستقرار السودان والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني الشقيق معرباً عن أمله فى أن تتوصل هذه القمة الى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعودة الاستقرار الى السودان وحل هذه الازمة بالطرق السلمية .

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن مصر حريصة كل الحرص خلال تلك القمة إلى ايجاد حلول فاعلة بالمشاركة مع دول الجوار للأزمة السودانية، بالشكل الذي يمثل وقفاً فورياً ودائماً للاقتتال القائم حالياً بين العناصر السودانية، وتسوية الأزمة السودانية وفقاً للمعايير الإقليمية والدولية مشيراً الى أن نجاح القمة يتطلب تهيئة البيئة المطلوبة التي تستبق الجلوس على مائدة المؤتمر تفادياً لأي سوء فهم .

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد ان الدولة المصرية مهدت بالفعل للمؤتمر عبر تحركاتها واتصالاتها الدبلوماسية منذ بدايات الحرب عبر تواصلها الدبلوماسي مع طرفي الصراع وجولات وزير الخارجية السفير سامح شكري المبكرة التي شملت عدداً من دول الجوار على رأسها جنوب السودان وتشاد، مما يشير إلى تمهيد مصري مبكر لهذا المؤتمر.

موضحاً أنه سبق لمصر أن تعاطت مع الأزمة السياسية السودانية باستضافتها ورش عمل للقوى المدنية والأحزاب في إطار البحث عن حلول لتشابكات المرحلة النهائية للعملية السياسية مما بعد التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري، مما يؤكد امتلاك القاهرة خلفية جيدة لأبعاد الأزمة وجذورها، ووعيها بتطوراتها، ما يوفر فرصاً أفضل لإمكانية نجاح قمة الجوار .

في سياق متصل،اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب استضافة مصر لقمة دول جوار السودان والتى تنعقد اليوم بالقاهرة بمثابة دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على حل الأزمة السودانية سلمياً للوصول الى هدف رئيسى وهو تحقيق الاستقرار داخل السودان والمحيط الأفريقى لمصر الذى يعد أحد أهم مرتكزات الأمن القومى المصرى .

وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن الدولة المصرية منذ بدء هذه الأزمة بذلت الكثير نم الجهود لاحتواء الأزمة والحيلولة دون الدخول فى نفق الحرب الأهلية المظلم مؤكداً أن مصر كانت ولاتزال تساند الدولة السودانية، على نحو ما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطنى، وإعلاء المصالح العليا للشعب السودانى الشقيق ومصر لم تتخل مصر عن أشقائها بالسودان وأكبر دليل على ذلك قيام مصر بفتح أبوابها للشعب السودانى للفرار من جحيم الحرب وما خلفه من مشاهد دمار وترويع وعبر أكثر من 70 ألف شخص إلى مصر من منفذى قسطل وأرقين - خلال الفترة من 15 أبريل إلى 7 مايو - فرارا من الحرب الدائرة فى السودان بحسب مارصدته وزارة الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وطالب النائب خالد طنطاوى من جميع القوى السياسية والاطراف السودانية اعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ بنود وقرارات قمة دول جوار السودان من اجل انهاء الازمة السودانية سلمياً معرباً عن ثقته التامة فى حرص القوى السياسية والاطراف السودانية على تغليب المصالح العليا لدولة السودان الشقيقة للتوصل الى حلول سلمية للازمة السودانية تضمن الحفاظ على وحدة وسلامة السودان والحفاظ على مقدرات الشعب السودانى الشقيق .

وقال النائب خالد طنطاوى إن وزارة التضامن الاجتماعى من خلال جمعية الهلال الأحمر المصرى قامت بالتنسيق مع نظيرتها السودانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والسفارة المصرية فى السودان ومع كافة أجهزة الدولة للوقوف على تطورات الأحداث أولا بأول وتقديم كافة أشكال الإغاثة الإنسانية والطبية والاجتماعية والتى شملت استقبال جميع العالقين وإنهاء جميع الإجراءات المالية بأيسر السبل.

بالإضافة إلى تجهيز وسائل النقل من المعبر إلى مدينة أسوان والمحافظات الأخرى وتوفير وسائل الاتصالات من خطوط تليفون وانترنت كى يطمئن العالقون على ذويهم؛ قيام الهلال الأحمر المصرى بتنفيذ حملة إلكترونية استهدفت الطلبة والطالبات والجاليات العربية للتوعية بمعايير السلامة والصحة المهنية واستقبال الشكاوى من النازحين من خلال غرفة العمليات التى تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم النفسى، وتوجيههم للطرق الآمنة للخروج طبقا لما أقرته الدولة المصرية اضافة الى أن جمعية الهلال الأحمر المصرى أقامت مركزا إغاثيا إنسانيا فى معبر أرقين الحدودى مع السودان، وذلك لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين القادمين من السودان ومساعدتهم على استكمال رحلاتهم حتى الوصول لمنازلهم سالمين .