سباح مصري يحصد المركز الثالث عالميا في سباق عبور المانش.. تفاصيل

‏قال السباح المصري أحمد أسامة إنه عبر المانش شهر 9 الماضي في زمن 14 ساعة مسافة 65 كيلومترا تحت قيادة الكابتن خالد شلبي، المدرب الخاص به، مؤكدا أن الكابتن خالد قد عبر المانش بذراع واحدة فقط عم 1983.

‏وأضاف أحمد أسامة، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى": “أما عن سباق كابري نابولي فهو أقوى سباق سباحة طويلة في العالم، ومصر لم تشارك فيه منذ 48 عاما وهو أول سباح شارك فيه بعد كل هذه الفترة”.

السباحون الإيطاليون

وأضاف أنه كان ينافس العديد من اللاعبين من دول كثيرة، لكنه كان يخشى السباحين الإيطاليين، خاصة أنهم معتادون على هذا البحر ويتمرنون فيه.