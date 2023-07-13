المملكة المتحدة في خطر.. الانكماش يضرب الاقتصاد البريطاني وسط توقعات بارتفاعه

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، اليوم الخميس، عن انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.1% خلال مايو الماضي مقابل توسعه 0.2% في أبريل، لافتا إلى أنه بحسب التوقعات سينكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنحو 0.3%.

ويرجع هذا الانتكماش إلى تأثير الإضرابات وعطلة البنوك الإضافية بمناسبة تتويج الملك تشارلز، وبالرغم من ذلك فإن الاقتصاد البريطاني يتجه لتفادى الانكماش في الربع الثاني من 2023.

ووفقا بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، فإن جميع قطاعات الاقتصادات سجلت تراجعاً، باستثناء قطاع الخدمات الذي لم يسجل أي نمو.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “رويترز”، بنمو الاقتصاد البريطاني 0.1% في الربع الأول من العام الحالي دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في المملكة المتحدة.

ونقلت رويترز عن المكتب قوله إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام كان أقل 0.5% مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19، وتتماشى هذه النسبة أيضا مع تقديرات سابقة.