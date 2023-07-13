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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يسقط بقوة.. الأخضر يتراجع لأدنى نقطة منذ 15 شهرا

الدولار يسقط بقوة..
الدولار يسقط بقوة.. الأخضر يتراجع للأدنى نقطة منذ 15 شهرًا

أنهت الأسواق التداولات اليوم صاعدة في وجه الدولار المتأذي نتيجة بيانات التضخم الإيجابية.

وأغلق السوق الأمريكي على صعود مؤشر إس آند بي 500 بـ 0.74% مضيفًا 32.9 دولارًا ليصعد إلى 4472.16 دولارًا، فيما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بـ 0.25% إلى 34,347.43 دولارًا، ومؤشر ناسداك 100 إلى 13918.96 مرتفعًا بـ 1.15%.

أما على الناحية الأخرى هبط مؤشر الدولار إلى مستويات الـ 100.213 مقابل سلة من العملات الأجنبية، ليسقط إلى أدنى مستوى له منذ 20 إبريل 2022.

وكذلك هبط عوائد سندات الخزانة أجل سنتين بـ 3.06% إلى 4.746% وعوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 3.863% هبوطًا بـ 3.07%.

فيما ارتفع زوج اليورو دولار إلى 1.1136 صعودًا بـ 1.18%.

وارتفعت كذلك السلع وعلى رأسها الفضة بـ 4.54% إلى 24.337 دولارًا للأونصة. فيما صعدت عقود الذهب الىجلة إلى 1963.65 دولارًا للأوقية صعودًا بـ 1.37% وارتفع الذهب سبوت إلى 1958.31 دولارًا صعودًا بـ 1.35%.

وأنهى النفط تداولات اليوم صاعدًا بـ 1.42% لعقود خام النفط ليتداول عند 75.89 دولارًا للبرميل. فيما نجح نفط برنت في تجاوز مستويات الـ 80 دولار والوصول إلى 80.27 دولارًا للبرميل صعودًا بـ 1.10%.

وهبطت البتكوين إلى 30,307.7 هبوطًا بت 0.84%رغم صعودها في وقت سابق، وبرر بعض المحللين الهبوط نتيجة عملية تصفية جزئية قامت بها الإدارة الأمريكية للعملات الرقمية (البتكوين) المتحفظ عليه من جانبها بعد عملية طريق الحرير.

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