سنان أنطون ومنصورة عز الدين يناقشان تراث ألف ليلة وليلة

أقيمت ندوة بعنوان «ألف ليلة وليلة»، ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي، بحضور الشاعر والروائي العراقي سنان أنطون، والكاتبة والروائية منصورة عز الدين، مساء أمس الأربعاء الموافق 12 يوليو الجاري، بمقر المهرجان بسينما راديو بوسط البلد. وأدارت الندوة الإعلامية السورية ألما كفارنة.

واستهل الكاتب العراقي سنان أنطون الندوة، بسرد تاريخي عن ألف ليلة وليلة وتأثر الآداب بها، فلفت إلى أن صدور ألف ليلة وليلة بالفرنسية مثلا كان حدثًا هائلا ولحظة فارقة في تاريخ الأدب لأن الليالي اثرت على مسار الآداب التي تكتب الفرنسية والإنجليزية وألهمت المئات من الأدباء والأمثلة كثيرة، كما لم تطبع باللغة العربية الا في القرن التاسع عشر، وهم طبعات: كلكتا وبرسلاو وطبعة بولاق الشهيرة في مصر عام 1935، ثم طبعت كلكتا الثانية، وكانت احدى الترجمات بداية لهوس غربي لشرق متخيل ملئ بالعنف والمغامرات والغارئبية، وأطلقت العنان لما يسمى بالحكاية الشرقية وأثر على تطور الأجناس الأدبية في أوروبا. وذكر بعض الأمثلة فمع أن فولتير تظاهر بعدم اعجابه بالحكاية الشرقية إلا أنه قرأ ألف ليلة وليلة 14 مرة، وكتب رواية «زديج» المتأثرة بشكل واضح بالليالي. وأشار إلى أنه نُشرت أكثر من 700 حكاية مكتوبة صنفت تحت ما سمى الحكاية الشرقية. كما تناول تأثير ألف ليلة وليلة على تطور الأدب الإنجليزي، ولفت إلى أن تعدد الخيوط السردية والحكايات الإيطارية في الرواية الأوروبية، كان بتأثر من ألف ليلة وليلة.

وقال أنطون: «رغم عظمة ألف ليلة وليلة إلا أن كان له آثار سلبية، مثلا فيلم Arabian Nights كان يعيد ترسيخ تلك الصورة عن شرق متخيل ملئ بالعنف والمبالغات. فالمشكلة في خطاب الاستشراق أنها تقرأ وتوظف في حراسة هذه الحدود الوهمية بين غرب متطور يؤمن بالعلم والتقدم وشرق هو العكس، فمشكلة الاستشراق والتأثر بألف ليلة وليلة أنها ساهمت ف ترسيخ صورة الآخر، وترسيخ العنف والظلم الموجود في كل مكان في العالم على الآخر الشرقي فقط".

وأشار سنان أنطون إلى أن ألف ليلة وليلة كانت حكايات شفهية، تنتقل بصورة أسهل من الأدب المكتوب، وهي مزيج فريد من أنواع أدبية كثيرة، فهناك شعر وأدب وتخلط الثقافة الشعبية وهي لغة مخلوطة ليس اللغة الفصيحة وليس اللغة الشعبية، ولعبت المقاهي دورًا حيويًا في تناقل هذه الحكايات.

فيما تناولت الروائية منصورة عز الدين موقف الثقافة الإسلامية التي تطورت فيها نصوص ألف ليلة وليلة من فن القص، لافتة إلى أنه الموقف من فن القصة كان لا يختلف كثيرًا عن الموقف من الشعراء فكان ينظر لهم باعتبارهم يزيفون، ويمثلون ادعاء للأمة، ويكذبون لأنهم يتكلم عن المخيلة، على حكائين القصص الديني، كما أن الليالي هي قصص بعيدة عن المنظومة الأخلاقية بالتالي ينظر إليها كتهديد اجتماعي.

وأشارت عز الدين إلى كتاب «القصاص والمفكرين» لابن الجوزي، ويتناول فيه العلاقة بفن القص من خلال القصص الشفوية التي تُحكي في الأسواق والشوارع، ويوضح الفرق بين القص المحمود والمذموم. وأوضح في كتابه أن القصاصين 3 أنواع وهم القاص الذي يحكي القصص الخيالية ثم المذكر والواعظ. وهو رأي معتدل نسبة إلى الاخرين الذين يعتبرون القصص مصدر إلهاء وفساد. بالتالي مع دراسة الصفات والتقسيمات المذكورة في كتاب ابن جوزي نجد الف ليلة وليلة تقع ضمن القصص المذموم.

نشأت ألف ليلة وليلة باعتبارها صوت المهمشين، ومع مقارنتها مع هذه المحددات الموضوع، هي تحول المنظومة القصصية الدينية لأخذ العبرة لشئ فني فكل الحكايات بها عظة لكن عن طريق قصص متخيلة.

وترى عز الدين أن من أهم مزايا ألف ليلة وليلة هو أنه نص استيعادي وهو نص مغري جدًا بالإضافة، وهذا سر تأثر الآداب الأخرى به. ومع اختلاف الطبعات تجد الطبعات مروية بالإضافة وكأنها جزء صميم من هذه الحكايات.

يذكر أن أولى دورات مهرجان دواير الثقافي انطلقت بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته يوميًا حتى يوم 15 يوليو الجاري فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

يقام المهرجان بالتعاون بين مكتبتي «ديوان» و«تنمية»، ويهدف إلى تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم. وتنصب رؤية المنظمين على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.

كما يشارك فيه عدد من أبرز الرعاة في مختلف المجالات، منها: شركة "مدينة مصر" وهي رائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، الوحيدة المتخصصة في ترميم المباني التراثية في وسط البلد، وتهدف إلى الحفاظ على البنية الأصلية وخلق مفاهيم جديدة تلبي الاحتياجات الحديثة. وفندق فيرمونت نايل سيتي، و"ستار كير إيجيبت"، وهي مؤسسة غير ربحية تختص في توفير المساعدة الغذائية والرعاية الطبية والتعليم للأطفال الأيتام والمحتاجين.