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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: أوسوريو واحد من أفضل المطورين القادمين في الكرة المصرية

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك

قال الناقد الرياضي محمد القاضي، إن دوافع نادي الزمالك للفوز في مباراة القمة اليوم ستكون أعلى، أما النادي الأهلي سيدخل اللقاء بعد حسم لقب الدوري لصالحه بأعصاب هادئة.
‏وتابع “القاضي”، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك واحد من أفضل المطورين القادمين في تاريخ الكرة المصرية وكان أحد أفراد طاقم العمل مع المدير الفني الإسباني جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي ولديه فكر متطور في كرة القدم.

نادي الزمالك 

وأضاف أن من أهم أدوار اوسوريو في الفترة الحالية هي انتقاء العناصر الجيدة التي سوف تستمر مع فريق نادي الزمالك في العام المقبل، ولكن هنا السؤال هل أوسوريو سوف يستمر مع الزمالك للعام القادم.

الزمالك الأهلى صباح الخير يا مصر أوسوريو مباراة القمة

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