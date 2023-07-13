4 حقوق جديدة منحها القانون لحماية المستهلكين.. اعرفها

منح قانون حماية المستهلك ، العديد من الحقوق والالتزامات التى فرضها على الموردين لحماية المستهلكين ، كما أعطاهم الحق في استبدال واسترجاع السلع خلال فترة معينة من الزمن وذلك وفق عدة شروط .

و طبقا للقانون جاءت أبرز الحقوق متمثلة في الآتي:

1-جعل الفاتورة إلزامية وليست اختيارية كما كانت من قبل.

2- ألزم بإعلان الأسعار الشاملة بالضريبة والخدمة.

لايفوتك||

3-إلزام البائع باستبدال أو استرجاع السلعة دون إبداء أسباب من المستهلك خلال 14 يوما، وخلال 30 يوما إذا كان بها عيب.

4- إلغاء ما يسمى بمصاريف التنازل التي تفرضها الشركات العقارية، ومنع الإعلان عن أي وحدة أو أرض بدون ترخيص.

كما منح القانون المستهلكين الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد كامل قيمتها النقدية، دون إبداء أي سبب، ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية، أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر لطبيعة السلعة.

كما أن للمستهلك الحق خلال 30 يوما من تسلم السلعة في استبدالها، أو إعادتها مع استبدال كامل قيمتها النقدية، إذا كان شابها عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات، أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.