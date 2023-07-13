عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

4 حقوق جديدة منحها القانون لحماية المستهلكين.. اعرفها

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

منح قانون حماية المستهلك ، العديد من الحقوق والالتزامات التى فرضها على الموردين لحماية المستهلكين ، كما أعطاهم الحق في استبدال واسترجاع السلع خلال فترة معينة من الزمن وذلك وفق عدة شروط . 

 

و طبقا للقانون جاءت أبرز الحقوق متمثلة في الآتي:

 

1-جعل الفاتورة إلزامية وليست اختيارية كما كانت من قبل.

 

2- ألزم بإعلان الأسعار الشاملة بالضريبة والخدمة.

 

لايفوتك||

 

txt

تحرير 25 محضرًا في حملة للجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف

txt

قانون حماية المستهلك .. حظر بيع كمية معينة من المنتجات أو ربطها بشراء أخرى

3-إلزام البائع باستبدال أو استرجاع السلعة دون إبداء أسباب من المستهلك خلال 14 يوما، وخلال 30 يوما إذا كان بها عيب.

 

4- إلغاء ما يسمى بمصاريف التنازل التي تفرضها الشركات العقارية، ومنع الإعلان عن أي وحدة أو أرض بدون ترخيص. 

 

كما منح القانون المستهلكين  الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد كامل قيمتها النقدية، دون إبداء أي سبب، ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية، أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر لطبيعة السلعة.

 

كما أن للمستهلك الحق خلال 30 يوما من تسلم السلعة في استبدالها، أو إعادتها مع استبدال كامل قيمتها النقدية، إذا كان شابها عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات، أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

قانون حماية المستهلك السلع حماية المستهلكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

فيفا يدعم الأهلي والزمالك بـ 650 ألف دولار بسبب المشاركة في مونديال قطر

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

كولر في ورطة.. تأكد غياب مروان عطية عن مواجهة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

صربيا تعلن عودة سفيرها إلى إسرائيل لأول مرة منذ 3 سنوات

وزير التعليم: ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الأيام الأولى من أغسطس

جنون العظمة.. رد قاس من روسيا على الناتو

رئيس إريتريا: قمة دول جوار السودان تعد مبادرة طيبة ولها رؤية واضحة

بالخضار.. أم أحمد تنتظر ابنتها أمام إحدى لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية

السيسي: مصر ستسهل نفاذ المساعدات المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر أراضيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

فيديو

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ