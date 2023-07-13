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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مهلبية بذور الشيا بشكل جذاب

مهلبية بذور الشيا
مهلبية بذور الشيا

تعد بذور الشيا من أكثر المواد الغذائية المفيدة للجسم ولكن يصعب إدخالها فى أطباق شهية فهى غير متواجدة فى وصفاتنا المصرية.

 
لذا نعرض لكم طريقة عمل مهلبية بذور الشيا من خلال خطوات الشيف زينب مصطفى.

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مقادير مهلبية بذور الشيا
4 كوب لبن جوز هند 
نصف كوب كريمة جوزهند 
1 ملعقة كبيرة شوفان مطحون 
1 ملعقة كبيرة ماء ورد 
1 ملعقة كبيرة حبوب شيا 
مستكة مطحونة 
2 ملعقة كبيرة سكر دايت 
التقديم
عصير فراولة 
اوراق نعناع

طريقة عمل مهلبية بذور الشيا
*  سخني لبن جوز الهند فى حلة صغيرة على النار ثم تضاف عليها الكريمة ثم يضاف السكر الدايت
* ضعي الشوفان المطحون و بذور الشيا والمستكة مع التقليب المستمر وبعد الغليان يضاف عصير الفراولة 
* قلبي الخليط حتى الحصول على القوام المناسب وضعي مهلبية بذور الشيا في كأس التقديم  وتقدم باردة 

 

بذور الشيا مهلبية بذور الشيا طريقة مهلبية بذور الشيا طريقة عمل مهلبية بذور الشيا طريقة عمل مهلبية

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