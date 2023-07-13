كاتب صحفي: موقف مصر في الأزمة السودانية إنساني في المقام الأول

‏قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة أن تدخل مصر في التوقيت الذي حدثت فيه الأزمة السودانية كان تدخلا إنسانيا في المقام الأول لتأمين المصريين المقيمين في دولة السودان ولتأمين خروج الجاليات الأخرى.

وأضاف “قمحة”، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، بدأت مصر اتصالاتها على الأرض بالجيش السوداني وقوات حميدتي، من أجل تسوية الصراع والعودة إلى الحل السياسي.

مصر كانت رؤيتها متوازنة

وأضاف أن هذا مبدأ الدولة المصرية الرئيسي أن التسوية السياسية وطاولة المفاوضات هي الأساس لحل الأزمة، ومصر كانت رؤيتها متوازنة ولم تتسرع في التحيز لطرف على حساب الآخر.