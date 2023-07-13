السودان تأمل أن تحل أزمتها في قمة القاهرة.. خارطة طريق تنهي الحرب

أفاد نبأ عاجل، بتصريحات حاكم إقليم دارفور بالسودان والذي قال : “نتطلع أن تسفر قمة القاهرة عن الخروج بخارطة طريق تنهي الحرب”.

وكانت قد دعت مصر لقمة دول جوار السودان لتسوية الأوضاع والأزمة القائمة، وينطلق اليوم، الخميس، مؤتمر القمة لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، وبالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى.

تأتي المبادرة المصرية بعد سلسلة محاولات دبلوماسية من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وترتكز على الوصول لجلسة تجمع كبار مسؤولي الجيش السوداني والدعم السريع خلال الأسابيع القادمة، كما تسعى لإبرام اتفاق ملزم بين طرفي النزاع السوداني مدّته ثلاثة أشهر على الأقل.