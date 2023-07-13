بالخضار.. أم أحمد تنتظر ابنتها أمام إحدى لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية

شهدت إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، إقبالا ملحوظا من أولياء الأمور من الأمهات في انتظار بناتهن الطالبات.



من بين الأمهات، انتظرت أم أحمد، ربة منزل، ابنتها، مؤكدة أنها اعتادت على انتظارها خلال فترة الامتحانات أمام اللجان للاطمئنان عليها.

وشهدت جروبات “شاومينج” على “تليجرام” تداولا لصور أسئلة وإجابات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حاليا.

وتمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تتبع الصور المتداولة من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني الموجود في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، من تحديد مكان وهوية مصور امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023.