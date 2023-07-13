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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: 14 مليون يورو قيمة الصادرات المصرية إلى المجر في 2022

صدى البلد

التقي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "أندراش كوفاكش"، السفير المجري بالقاهرة؛ لبحث وتعزيز التعاون  المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين.

واستهل الجانبان اللقاء، بمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال الفترة الماضية والتي من بينها زيادة التبادل التجاري المصري المجري من السلع الزراعية المختلفة، وذلك بناءً على التقارير الرسمية التي تصدر من الجهات المعنية بكلا الدولتين.


وأظهرت البيانات زيادة كبيرة في الميزان التجاري الزراعي خلال العامين الماضيين بين البلدين ولصالح مصر، ففي عام ٢٠٢٢ بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية الي المجر بنحو ١٤ مليون يورو بنسبة زيادة تقدر بنحو ١٢٤٪ عن عام ٢٠٢١، فضلا عن تضاعف حجم الصادرات المصرية من السلع الزراعية خلال الربع الاول من العام الجاري ٢٠٢٣ بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تقدر بنحو ١٠٨٪.

وأكد القصير خلال اللقاء علي متانة وتفرد العلاقات المصرية المجرية في شتي المجالات وخاصة المجال الزراعي الذي حظي بتكثيف اللقاءات الفنية والمشاوات والاجتماعات بين الجانبين المصري والمجري من خلال اللجنة الفنية الزراعية المشتركة، حيث يتعاون الجانبين في مجال تقييم تقاوي الخضر المجرية تحت الظروف المصرية، كما يتم التعاون في استخدام التكنولوجيات الحديثة  لترشيد مياه الري من خلال المراكز البحثية والشركات المجرية العاملة في هذا القطاع.
وأعرب وزير الزراعة عن حرصه على تقديم كامل الدعم للمستثمرين والشركات المجرية العاملة في مصر وتذليل كافة العقبات التي تواجه هذه الشركات.

ومن جانبه اشاد السفير المجري بمستوي التنسيق الراقي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا الى ان هناك شركات مصرية ترغب في ان تكون المجر مركزًا لتوزيع المنتجات الزراعية المصرية بالسوق الأوروبية.
وأعرب السفير عن رغبته في الاستفادة من الامكانيات المتاحة في مصر وموقعها الجغرافي وخاصة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مركزا لتسويق المنتجات المجرية في المنطقة والقارة الافريقية.
وحضر اللقاء الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية.

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