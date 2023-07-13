رئيس دولة إرتريا: قمة دول جوار السودان هدفها تأمين المناخ الملائم للشعب

‏قال رئيس دولة إرتريا، خلال قمة دول جوار السودان، أهنئ الرئيس السيسي بتنظيم هذه القمة وهى فرصة لدولة السودان لإيجاد مخرج من هذا المستنقع الذي دخلت فيه دون أي مبرر.



‏وتابع الرئيس الإريتري : نرى في هذه المبادرة مبادئ أساسية تعتمد على احترام دولة السودان كدولة مستقلة مع وجود مناخ ملائم للشعب السوداني حتى ينتقل إلى بر الأمان وهذا يحتاج إلى خطة وجهد ومؤازرة.

الشعب السوداني

وأضاف الرئيس الإريتري : هذه المبادرة ستكون في نهاية المطاف هدفها تأمين المناخ الملائم للشعب السوداني الذي سيكون له الكلمة الأخيرة لتجاوز هذه المحنة.