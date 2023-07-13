رئيس جنوب السودان: نطالب بوقف إطلاق النار بشكل مستدام

قال رئيس دولة جنوب السودان، خلال قمة دول جوار السودان، ‏أدعو المجتمع الدولي للاستجابة لحل هذه الأزمة السودانية عن طريق اتاحة الموارد لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية.



‏وتابع رئيس دولة جنوب السودان أود أن أسلط الضوء على ان محاولتنا لإيجاد سبل لحل هذا الصراع يجب تحقيق ما يلي، أولا وقف إطلاق النار بشكل مستدام، وإيقاف شكل العداء بشكل مستدام، وإيصال المساعدات الإنسانية، واحترام سيادة الشعب السوداني وسلامة أراضيه.

‏أشكر الرئيس السيسي

وأضاف رئيس دولة جنوب السودان، أن ‏أشكر الرئيس السيسي لتنظيم هذه القمة ولحسن الضيافة والترحيب الذي تلقيناه.