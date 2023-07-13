البرلمان العربي يدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي منزل الشيخ عكرمة صبري ومنعه من السفر

أدان البرلمان العربى اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وإمام وخطيب المسجد الأقصى، ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقًا، وعضو أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتسليمه قراراً بمنعه من السفر لمدة 6 شهور بحجة أن سفره يشكل خطرا أمنيا على دولة الاحتلال.

وأعرب البرلمان العربى - في بيان اليوم الخميس- عن استنكارة ورفضه لما قامت به سلطات الاحتلال بحق الشيخ عكرمة صبري واستدعائه للتحقيق معه دون مراعاة لمكانته ووضعه الصحي.



وأكد البرلمان العربي دعمه الدائم لرجال الدين في القدس وفلسطين والمرابطين واحترام القامات الدينيه الفلسطينية، التي تصدح في الدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس .

ودعا البرلمان العربي الدول العربية والإسلامية التدخل لوقف الملاحقة التعسفية الإسرائيلية بحق الشيخ عكرمة صبري والذي يمثل المرجعية الإسلامية في فلسطين.

