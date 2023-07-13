رئيس إفريقيا الوسطي: دعوة دول جوار السودان جاءت لإيجاد حل سلمي للصراع

قدم رئيس جمهورية إفريقيا الوسطي، التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته والشعب المصري لكرم الضيافة الذى حظي به خلال تواجده فى مصر، شاكرا ومهنئا الرئيس السيسي للدعوة لقمة دول جوار السودان، مشيرا إلى أن تلك الدعوة جاءت لإيجاد حل سلمي لهذا الصراع الذى يمكن أن يؤثر سلبا على استقرار المنطقة.

وأضاف خلال كلمته اليوم بقمة دول جوار السودان، بمشاركة الرئيس السيسي: “فى الوقت الذى تستمر فيه دولنا فى مواجهة التحديات المختلفة نتيجة جائحة كورونا والتغيرات المناخية والارهاب والحرب فى أوكرانيا، ها نحن نواجه صراع مسلح داخلي فى السودان، وهذا الموقف يبعدنا أكثر عن الهدف وهو إسكات الأسلحة ، وهذات يعيق ظروف التنمية الاقتصادية لدولنا”.

وتابع أن جمهورية إفريقيا الوسطي تعلن عن رضاها بدعوة تلك القمة، لافتا: “هذا يدل على الأولوية التي نوليها بالهدف الخاص بالسودان وفقا لمبادئنا وهويتنا الافريقية، والصراع الى أندلع فى السودان يشكل تهديدا وتحديا يصيب سلبا على الاستقرار فى المنطقة".