المبعوث الروسي للشرق الأوسط يشيد بدور جمعية الخريجين في تطوير العلاقات مع مصر

أكد ميخائيل بوجدانوف نائب وزير خارجية روسيا والمبعوث الشخصي للرئيس بوتين في الشرق الاوسط وافريقيا علي الدور الايجابي الذى تقوم به جمعية الخريجين في دعم وتطوير العلاقات الروسية المصرية في كافة المجالات سواء بالجهود المباشرة لنشاط الجمعية في مصر وخارجها او من خلال مواقع عمل اعضاءها من المتخصصين في كافة المؤسسات المصرية، مثمنا اقتراحاتهم المفيدة التي تساهم في تطوير العلاقات بين البلدين .



جاء ذلك خلال لقائه مع شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية بمقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو حيث تم استعراض بعض الاقتراحات الخاصة بالاحتفال باليوبيل الـــ 80 علي اقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا .



كما رحب بوجدانوف بقرار وزارة الثقافة المصرية بتنظيم احتفالية كبرى في موسكو في سبتمبر القادم في ختام عام التعاون الانساني بين مصر وروسيا .



وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم، أن شريف جاد قدم الشكر للتقييم العالي للخريجين من قبل وزارة الخارجية الروسية مؤكدا ان جهودنا المستمرة تصب في دعم علاقات مصر بدولة