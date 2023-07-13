قبل الحروب العالمية.. بيع علبة شوكولاتة مغلقة منذ عام 1902

علبة شوكولاتة تاريخية يقدر عمرها بأكثر من 121 عامًا، ستعرض للبيع لأول مرة في مزاد بعدما احتفظت بها عائلة إنجليزية كتذكار لتتويج الملك إدوارد السابع والملكة ألكسندرا في عام 1902.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، أعطيت العلبة لماري آن بلاكمور عندما كانت في التاسعة من عمرها في مدرستها، وقررت الاحتفاظ بها بدلاً من تناولها. ومنذ ذلك الحين، تم تمرير العلبة عبر عائلتها حتى وصلت إلى حفيدتها، جين طومسون، التي قررت بيعها.

تعتبر هذه العلبة شوكولاتة من تاريخ حلويات كادبوري، والتي صُنعت خصيصًا للاحتفال بتتويج الملك والملكة.

بيع علبة شوكولاتة عمرها 121 عاما

وبالرغم من أن الشوكولاتة الفانيليا في الداخل ربما لم تعد صالحة للأكل، إلا أنها تحمل قيمة تاريخية وتذكارية لا يمكن قياسها. ومن المتوقع أن يجلب هذا القطعة التذكارية النادرة مبلغًا كبيرًا في المزاد.

وقال مورفن فيرلي، من شركة مزادات Hansons Auctioneers: "كانت هذه الشوكولاتة في ذلك الوقت علاجًا حقيقيًا، فالأطفال لم يحصلوا على الشوكولاتة مطلقًا.

ومن الواضح أنها كانت هدية خاصة لهذه الفتاة الصغيرة لدرجة أنها اعتقدت أنها لا تستطيع حتى لمسها، ومن المتوقع أن يشهد المزاد اهتمامًا كبيرًا من قبل المهتمين بالتذكارات التاريخية والحلويات النادرة.

سيتم بيع الشوكولاتة بالمزاد العلني في Hansons ومن المتوقع أن تجلب ما لا يقل عن 100 إلى 150 جنيهًا إسترلينيًا.

وفقًا لمورفن فيرلي، من شركة Hansons Auctioneers، فإن الشوكولاتة التي يبلغ عمرها 121 عامًا، والتي ستعرض في المزاد، قد تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها، ولا يمكن تناولها.

وأوضحت فيرلي أن المزاد قد يجذب المهتمين بالتذكارات الملكية والأشياء التاريخية، ومن الممكن أن يرتفع سعر الشوكولاتة بسبب الطلب الشديد عليها.

وقالت: "قد تربح أكثر، وأحيانًا يكون هناك عدد قليل من المزايدين الذين يريدون جزءًا من التاريخ، ويعتمد الأمر على من يجمع التذكارات الملكية ومن يريد جمع الأشياء من هذا الوقت".