الأهالي يستقبلون الطلاب في آخر أيام الامتحانات ببني سويف بالورود والبالونات

فرحة عارمة بين طلبة وطالبات علمي رياضة عقب أدائهم امتحان الجبر في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة.

وأكد طلاب القسم الرياضي أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وعبر أيضا طلاب القسم الأدبي عن سهولة الامتحان.

وعلى النقيض، شكا بعض طلاب القسم العلمي من صعوبة مادة الأحياء.



وقال الطالب فوائد جمال إن “امتحان الجبر في مستوى الطالب المتوسط، وكان هناك 5 أسئلة تحتاج للتركيز، واتتهيت من الإجابة في الوقت المحدد دون الحاجة لوقت إضافي”.

فيما أعرب محمد قناوي عن فرحته بسهولة الفلسفة.

بينما أكد طلاب القسم العلمي علوم صعوبة بعض أسئلة الأحياء.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022/2023، وأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ على سير العملية الامتحانية، من وكيل الوزارة محمد عبد التواب، والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية" منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام الطلاب داخل اللجان، حيث يؤدى طلاب القسم العلمي رياضة امتحان الجبر والقسم العلمي علوم الأحياء، بينما يؤدي طلاب الأدبي الامتحان في الفلسفة والمنطق.