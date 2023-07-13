عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأهالي يستقبلون الطلاب في آخر أيام الامتحانات ببني سويف بالورود والبالونات

صدى البلد

فرحة عارمة بين طلبة وطالبات علمي رياضة عقب أدائهم امتحان الجبر في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة.

وأكد طلاب القسم الرياضي أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وعبر أيضا طلاب القسم الأدبي عن سهولة الامتحان.

وعلى النقيض، شكا بعض طلاب القسم العلمي من صعوبة مادة الأحياء.


وقال الطالب فوائد جمال إن “امتحان الجبر في مستوى الطالب المتوسط، وكان هناك 5 أسئلة تحتاج للتركيز، واتتهيت من الإجابة في الوقت المحدد دون الحاجة لوقت إضافي”.

بني سويف.. ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات داخل عيادة غير مرخصة

عقد اجتماعين لـ التعليم المدمج والمشروعات بجامعة بني سويف

 

فيما أعرب محمد قناوي عن فرحته بسهولة الفلسفة. 

بينما أكد طلاب القسم العلمي علوم صعوبة بعض أسئلة الأحياء.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022/2023، وأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان  أكثر من 19 ألف طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ على سير العملية الامتحانية، من وكيل الوزارة محمد  عبد التواب، والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية" منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام الطلاب داخل اللجان، حيث يؤدى طلاب القسم العلمي رياضة امتحان الجبر والقسم العلمي علوم الأحياء، بينما يؤدي طلاب الأدبي الامتحان في الفلسفة والمنطق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

موعد ومكان صلاة جنازة والد مروان عطية نجم الأهلي

موعد إعلان الصفقة.. إمام عاشور ينتهي من الفيديو الترويجي لـ انضمامه إلى الأهلي

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

ترشيحاتنا

القمة 126 "مولعة" نار| خبرة كولر فى مواجهة مغامرة أوسوريو.. دفاعات الزمالك "شوارع" وأزمة بوسط الأهلي

فيديوهات عارية.. قرار عاجل بشأن محاكمة سلمى الشيمي

خلصت من غير تسريب| 10 تصريحات لوزير التعليم في ختام امتحانات الثانوية العامة

إطلاق رصاص من مراكب نيلية.. كيف واجهت قوات الأمن العام تجار المخدرات بالدقهلية؟

20 ألف جنيه نفقة لزوجة حسن شاكوش.. وهذه أسباب طلب الطلاق للضرر

أبو الغيط: الحفاظ على مؤسسات السودان ومنع انهيارها من أولويات الموقف العربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود | ماذا يحدث ؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ