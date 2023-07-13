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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمين عام جامعة الدول العربية يعلن اطلاق مبادرة عاجلة لإنقاذ الموسم الزراعي السوداني

صدى البلد

قدم الأمين العام جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد أبو الغيط، مجموعة من القرارات من أجل معالجة الوضع فى السودان.

وقال : “دعم مسار سياسي سوداني شامل لكل الأطياف السودانية ، يحقق تطلعات الشعب السوداني فى السلام والامن والتنمية، وتشكيل حكومة قادرة على  معالجة القضايا الرئيسية”.

وأضاف خلال كلمته اليوم بقمة دول جوار السودان، بمشاركة الرئيس السيسي، أنه سيتم أيضا الاستمرار فى التنسيق والتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي للمساهمة فى جهود علاج الأزمة السودانية على أساس  السيادة السودانية، والمشاركة فى المبادرات التي يجري إطلاقها جنبا إلى جمب مع ألية دول جوار السودان.

وتابع أنه سيتم  تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة فى الوضع بالسودان، لافتا إلى أن الجامعة العربية أطلقت مبادرة عاجلة لإنقاذ الموسم الزراعي السوداني، ويجري حاليا بحثها مع الجانب السوداني، مجددا إلتزانم الجامعة بالاستمرار فى بذل كافة الجهود التي من شأنها تعزيز الجهود العربية والإفريقية لإنقاذ لمستقبل السودان.

الأمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الدكتور أحمد أبو الغيط دول جوار السودان قمة دول جوار السودان

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