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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

نائب رئيس المجتمعات العمرانية الجديدة يفتتح معرض الكتاب للطفل بنادى الشيخ زايد الرياضى

صدى البلد

افتتح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المشرف على مكتب وزير الإسكان، معرض الكتاب للطفل، بنادى مدينة الشيخ زايد الرياضى، بحضور المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والدكتورة نهى نبيل، نائب محافظ الجيزة، والمهندس عادل لطفى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد للإبداع، وإيهاب شعبان، رئيس مجلس إدارة نادى الشيخ زايد، ونائبه  أحمد عبد الباقى، وعدد من أعضاء مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد، ومدير معرض الكتاب للطفل، وعدد من سكان المدينة.

وتجول الدكتور وليد عباس، بأجنحة المعرض، ومكوناته المتنوعة، مؤكداً حرص وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على دعم مختلف الأنشطة الثقافية، والجماهيرية بالمدن الجديدة، والتي يحتاج إليها سكان المدن الجديدة، خاصة شريحة الأطفال، من أجل بناء جيل على قدر عال من العلم والثقافة، ويكون قادراً على استكمال مسيرة التنمية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح مسئولو مؤسسة زايد للإبداع والتنمية - الجهة المنظمة للمعرض - أن معرض الكتاب للطفل بنادى مدينة الشيخ زايد الرياضى، هو أول معرض للأطفال بمصر، يتم تنظيمه بعد مدة طويلة من تنظيم هذا النوع من الفعاليات، ويتم تنظيمه تحت رعاية وزير الإسكان، ووزيرة الثقافة، ومحافظ الجيزة، ويستمر فى الفترة من 13 : 24 يوليو 2023، بنادى مدينة الشيخ زايد الرياضى أمام المدرسة الأمريكية وخلف سعودي ماركت.

 

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