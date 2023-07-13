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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القمة 126.. كواليس معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي الليلة

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن كوالي معسكر الفريق الأول لكرة القدم ، استعداد لمباراة القمة 126 أمام الأهلي، المقرر إقامتها في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز حالة من التركيز الحذر.

واشار المصدر ان أعضاء الجهاز الفني يحرصون على عقد جلسات مع اللاعبين لمنحهم تعليمات خاصة قبل المباراة من أجل تحقيق الفوز وتقديم عرض قوي يليق بالأبيض.

وتعد هذه المواجهة هي القمة الأولى للمدرب الكولومبي ويسعى لإثبات ذاته أمام الأهلي، وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين وعلاج السلبيات التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الأخيرة، وشدد على لاعبيه بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز، كما طالبهم باستغلال الفرص التي ستسنح لهم والحد من خطورة مفاتيح اللعب بالمنافس.

وأكد المدير الفني للفريق في حديثه مع اللاعبين على أهمية السيطرة على وسط الملعب موضحا أن خط الوسط سيكون السر في تحقيق الفوز في المباراة، وشدد على ضرورة استغلال الفرص التي ستسنح لهم، وضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الفريق المنافس.

 

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