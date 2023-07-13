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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

7 مراكز خدمة عملاء بمياه سوهاج يشاركون بجائزة مصر للتميز الحكومي

فريق مياه الشرب بسوهاج
فريق مياه الشرب بسوهاج

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تعميق ثقافة التميز المؤسسي لضمان تقديم خدمات متميزة فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

 

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة  تشارك بجائزة مصر للتميز الحكومى والتى أطلقها وزارة التخطيط لترسيخ التنافس الفردى والمؤسسي.

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والتحفيز على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين بأعلى معايير الجودة واضاف انه تم المشاركة فى الجائزة بعدد 7 مراكز خدمة عملاء وهى طما وطهطا والمراغة وجهينة وأخميم وساقلتة ودار السلام وكذلك الخط الساخن 125.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن جائزة مصر للتميز الحكومى تاتى فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن كخطوط امامية للشركة وحلقة الوصل بين الشركة والمواطن ومقياس لتحديد مدى الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين وان الجائزة تضم 7 محاور تشمل الربط الاستراتيجي والقيادة والتركيز على المتعاملين والخدمات وقنوات تقديمها وتجربة المتعامل وتمكين الموارد البشرية والتكنولوجيا المتكاملة.

واشار المهندس محمد صلاح إلى ان الشركة حريصة على تطبيق اشتراطات الجائزة مع الاستعداد الكامل لتوفير كافة المتطلبات للتطبيق هذا بالاضافة الى ان الجائزة تساهم فى القاء الضوء على النماذج الناجحة وتعزيز الابتكار والإبداع ونشر ثقافة التميز والجودة وبناء كوادر متميزة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج شركة مياه الشرب الصرف الصحى التميز الحكومى

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