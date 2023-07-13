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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من الامارات بشأن 15 سجين ايراني

صدى البلد

أفادت وكالة ارنا الإيرانية،اليوم الخميس، بأن رئيس دول الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أصدر قرارا بالعفو عن 15 سجينا من الرعايا الإيرانيين والسماح بعودتهم إلى بلادهم.


وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها نقلته إرنا، إنها "ماضية بكل حزم لتوفير الحماية القنصلية والقضائية للرعايا الإيرانيين في خارج البلاد، ومتابعة شؤونهم، بما في ذلك ظروف المواطنين الذين يقبعون في سجون الدول المختلفة".

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وكان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، أثار خلال زيارته للإمارات مع رئيسها العديد من القضايا المتعلقة بالرعايا الإيرانيين المقيمين لدى هذا البلد، وإلى حل مشاكلهم القنصلية وتوفير خدمات التعليم لهم.

 

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