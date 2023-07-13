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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجنبا للاحتجاجات.. فرنسا تكثف الانتشار الأمني بسبب العيد الوطني

صدى البلد

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها نشرت تعزيزات أمنية كبيرة في محاولة لاحتواء الحوادث التي تواكب الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي غدا الجمعة في 14 يوليو.

وحشدت الحكومة الفرنسية نحو 130 ألف شرطي ودركي ووحدات خاصة ومدرعة، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.

ولجأ وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الانتشار الأمني نفسه الذي اعتمد خلال الاحتجاجات التي عمت فرنسا إثر مقتل الشاب الجزائري نائل  برصاص شرطي فرنسي.

و وصفه الوزير الفرنسي أنه “انتشارا استثنائيا” يشمل 45 ألف شرطي ودركي سيعتمد كل مساء من الخميس وحتى صباح السبت.

تقرير: فرنسا تحتفل بالعيد الوطني وسط إجراءات أمنية استثنائية

وأوضح الوزير أنه للمرة الأولى بمناسبة العيد الوطني ستنشر قوات خاصة من الشرطة والدرك بالإضافة الي مروحيات ومدرعات للدرك في المدن الحساسة.

وأعلنت أنهم نشروا في باريس وحدها ما يقرب عن 10 آلاف عنصر من قوى الأمن سيتواجدون على الأرض في العاصمة وفي المقاطعات المحاذية لها.

وسيكون نحو 40 ألفا من عناصر فرق الإطفاء على أهبة الاستعداد للتدخل كل مساء لإخماد نيران تضرم في سلال المهملات وحرائق أخرى في السيارات والأبنية.

فرنسا العيد الوطني الفرنسي

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