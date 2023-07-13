مبيصومش وحرمني من ثواب رمضان.. زوجة حسن شاكوش تفضحه وتكشف سر انفصالها

تصدرت ريم طارق زوجة حسن شاكوش محركات البحق جوجل عقب ازمتها الاخير مع زوجها اثناء تنفيذ قرار تمكينها من فيلا الزوجية بمدينة 6 اكتوبر حيث خرجت في بث مباشر وكشفت العديد من اسرار انفصالهما .

تصريحات زوجة حسن شاكوش لايف

خرجت ريم طارق زوجة جسن شاكوش في بس مباشر عبر صفحتها الشخصية فيسبوك بعد تعرضها للسب والاهانة من جانب زوجها اثناء تنفيذها قرار تمكين من فيلا الزوجية ومنعها شاكوش من استلام ملابسها واغراضها الاخر.

وقالت ريم :مش عايز تديني هدومي ليه"، وردت احد المتابعين يمكن هيلبسهم"، وتفاعلت معها وقالت:" مش عارفة يمكن يكون هيلبسهم".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.