الدفاع المدني اللبناني: ارتفاع ملحوظ في مؤشر خطر اندلاع الحرائق بالغابات غدا

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بلبنان، تسجيل ارتفاع ملحوظ في مؤشر خطر اندلاع الحرائق في الغابات خصوصا غدا الجمعة وبعد غد السبت، وذلك استنادا إلى نشرة حرائق الغابات التي تصدر يومياً عن المديرية.



وقررت المديرية، في بيان اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد في المراكز الإقليمية والفرعية كافة، داعية المواطنين للإبلاغ فور مشاهدتهم الدخان الناتج عن الحريق أو عند وقوع أي طارئ.



ودعت المواطنين إلى الالتزام بإرشاداتها حول التوعية على مخاطر حرائق الغابات وعدم استعمال الأسهم النارية والمفرقعات ما قد يُسبّب خسائر فادحة في الغابات وأضرارا في الممتلكات.



وكانت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية حذرت من خطر اندلاع حرائق الغابات وناشدت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة مع تعرض لبنان لكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية بما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها غد الجمعة.



وأكدت الأرصاد الجوية اللبنانية أن الكتل الهوائية مصحوبة بارتفاع نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية مما يزيد من الاحساس بالشعور بالحر، حيث بدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة أمس حتى تلامس الـ 40 درجة مئوية غد الجمعة وتستمر الموجة لعدة أيام.

ويعاني لبنان من ظاهرة حرائق الغابات في فصل الصيف مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وخصوصا خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.