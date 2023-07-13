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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يرحب باستضافة مصر قمة دول الجوار

صدى البلد

  

رحب السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والذى يتخذ من القاهرة مقراً دائما له باستضافة جمهورية مصر العربية قمة دول جوار السودان لحل الأزمة السودانية والبحث عن حلول جذرية لوقف القتال هناك.


وأشار السفير محمدى أحمد الني - في تصريحات اليوم - إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد تلك القمة الهامة في هذا التوقيت المناسب والمحوري يعكس دور مصر الريادي و الدبلوماسي على كافة الأصعدة لتجاوز الأزمة التي تمر بها السودان ويؤكد أن القيادة السياسية المصرية تسير بخطى ثابته نحو استقرار دول الحوار ونشر السلام والتآخي بين الشعوب.


وأوضح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن المجلس يدعم بكل جهد كافة المساعي الحميدة نحو حل الأزمة السودانية بمشاركة دول جوار السودان ، وأن المجلس يتطلع إلى نجاح القمة المصرية لتسوية النزاع فى أقرب وقت ممكن ، وكذلك التداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.


وأكد السفير محمدي أحمد الني، أن السودان يحتاج إلى تكاتف الجميع نحو مساعدته فى أزمته الراهنة التى كانت لها تداعيات سلبية خطيرة علي كافة مناحي الحياة في السودان وأدت إلى تهجير أعدادا كبيرة من السودانيين ومقتل وإصابة مواطنين وأجانب أبرياء، بالإضافة إلى الآثار السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان.

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