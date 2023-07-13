محافظ الشرقية يكرم مدير هيئة الإسعاف لجهوده في تطوير المرفق

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور حسن درويش مدير هيئة الإسعاف بالشرقية بمنحه شعار المحافظة وذلك بمناسبة توليه منصب مساعد رئيس هيئة الإسعاف للخدمات الطبية وتقديراً لما قدمه من جهد وعطاء خلال فترة عمله في تطوير مرفق الإسعاف وتحسين مستوى الخدمات الإسعافية داخل محافظة الشرقية.

أثنى المحافظ علي الأداء المتميز لمدير هيئة الإسعاف بالشرقية متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد ، قائلا إن تكريم النماذج المخلصة في العمل حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم واخلاصهم في العمل وبذل المزيد من الجهد.

وأكد محافظ الشرقية علي أهمية دور هيئة الإسعاف في مشاركة الجهاز التنفيذي بكافة الأحداث والفعاليات التي تشهدها المحافظة، مشيداً بجهود رجال هيئة الإسعاف بالشرقية وما يقدمونه من أداء متميز وواجب ومسؤولية إنسانية تجاه المرضي والمصابين ومد يد العون لهم في تقديم الدعم الصحي والمعنوي لحين تماثلهم للشفاء.

ومن جانبه أعرب مساعد رئيس هيئة الإسعاف للخدمات الطبية عن سعادته وامتنانه لإستقبال محافظ الشرقية له اليوم وتكريمه بمنحه شعار المحافظة ، مشيرا إلي أن نجاح منظومة العمل داخل مرفق الأسعاف نتاج ثمار لدعم ومساندة محافظ الشرقية للعاملين بالمرفق بما ينعكس علي تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.