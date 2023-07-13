فرنسا.. الكشف عن التكلفة الاقتصادية لأعمال الشغب العنيفة

تتزايد التكلفة الاقتصادية في فرنسا بعد أن أثار إطلاق الشرطة النار على مراهق اضطرابات واسعة النطاق، وبعد عشرة أيام من بدء أعمال الشغب غير المسبوقة في أواخر يونيو، تم الإبلاغ عن أكثر من 11000 مطالبة بالتعويضات، مما يرفع تكلفة الخسائر إلي 650 مليون يورو، وفقا لاتحاد التأمين الفرنسي.

وشكلت المطالبات على الممتلكات المهنية 55٪ من التكلفة الإجمالية، حسبما ذكر اتحاد التأمين الفرنسي.

وأكد الاتحاد أن المطالبات الأولى التي تم تلقيها بعد خمسة أيام من اندلاع العنف كانت أساسا عن الأضرار التي لحقت بالمركبات.

وحددت رئيسة اتحاد التأمين الفرنسي، فلورنس لوستمان، أن 90٪ من تكلفة «العنف الاستثنائي يتعلق بممتلكات 3,900 للمهنيين والسلطات المحلية المتضررة».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حث وزير المالية برونو لو مير شركات التأمين على تمديد الموعد النهائي لتقديم المطالبات.

منذ 27 يونيو، ولمدة أسبوع تقريبا، اجتاحت فرنسا احتجاجات عنيفة، بعد أن أطلقت الشرطة في ضاحية نانتير في باريس النار على صبي فرنسي جزائري يدعى نائل مرزوق.

وزعم أن الشاب البالغ من العمر 17 عاما حاول الابتعاد بعد أن أوقفته الشرطة. وسرعان ما تم احتجاز الضابط الذي أطلق النار على نائل ووجهت إليه تهمة القتل.