إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

لم يكن زميلي العزيز، والذي يكبرني ببضع سنوات، مُتوقِّعًا أن أصحح له وضوءه الذي يؤديه منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وبالطبع لم أكن أقل منه مفاجأةً، وهذا لأني وجدته يمسح على أذنيه قبل شعره، في مخالفة واضحة وصريحة لركن أصيل من فرائض الوضوء؛ ألا وهو الترتيب.

بالطبع بعد هذه المقدمة لن يكون من العسير عليكم أن تتوقعوا تكرار مثل هذه المشكلات لشباب ذوي أعمار أقل من زميلي السابق، وبالفعل واجهت مثل هذا الموقف الصعب مرة أخرى، ولا أخفيكم سرًّا حين أُخبِركم بمدى الإحراج الذي يتملكني إذا اضطررت، ابتغاء مرضاة الله، إلى أن أصحح مثل هذه الأخطاء التي يرتكبها، مع الأسف، القاصي والداني.

ترددت كثيرًا في كتابة هذه السطور فقد تكررت مثل هذه الواقعة مع اختلاف المخالفة وسن المخالف وثقافته، فقد صادفت في العمل زميلًا آخر أصغر سنًّا من السابق، وفي هذه المرة خلع جوربه ليغسل رجله اليمنى ثم أتى بمنديل ليجففها قبل أن يرتدي جوربه مرة أخرى ثم حذاءه، ليكرر هذه العملية مع رجله اليسرى، في مخالفة واضحة وصريحة لركن أصيل من فرائض الوضوء؛ ألا وهو الموالاة.

الواقعة الثالثة التي جعلتني أنفض عني التردد وأتوجه لجهاز الكمبيوتر الخاص بي وأكتب هذا المقال في الحال، تتمثل في زميل ثالث، أصغر سنًّا من الزميلين السابقين، لذلك فقد ارتكب خطأً مُركَّبًا؛ حيث رأيته يمسح على حذائه الذي يرتديه فوق جورب قصير للغاية، وعند بدء الصلاة فوجئت به يخلع الحذاء الذي مسح عليه!

بناءً على ما سبق نقله من تجارب رأيتها وشاهدتها بأم عيني، فيجب علينا جميعًا أن نعلم أن للوضوء فرائض وسننًا، وأنه يجب أن نعلم هذه الفرائض؛ حتى لا يبطل الوضوء، وهذه الفرائض ستة:

1- غسل الوجه.

2- غسل اليدين إلى المرفقين.

3- مسح الرأس.

4- غسل الرجلين إلى الكعبين.

5- الترتيب بين أعضاء الوضوء.

6- الموالاة (أي متابعة غسل الأعضاء بلا فاصل زمني طويل بينها).

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (المائدة: 6).

أما سنن الوضوء فكثيرة، ومنها:

1- السواك.

2- غسل الكفين ثلاثًا في أول الوضوء قبل غسل الوجه.

3- البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه.

4- تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها، وتخليل أصابع اليدين والرجلين.

5- التيامن، وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى.

6- الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين.

7- مسح الأذنين.

لذلك فإن لدينا صفتين للوضوء؛ صفة واجبة: وهي فرائض الوضوء الستة التي ذكرناها، ولا يكون الوضوء صحيحًا إلا بها، وصفة مستحبة: وهي التي تمثلت في هدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما يلي بالترتيب:

1- أن ينوي الإنسان الطهارة ورفع الحدث، ولا يتلفظ بالنية؛ لأن محلها القلب.

2- قول: «بسم الله».

3- غسل الكفين ثلاث مرات.

4- المضمضة ثلاث مرات.

5- الاستنشاق ثلاث مرات، ونثر الماء من الأنف باليد اليسرى، فالاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراجه من الأنف.

6- غسل الوجه ثلاث مرات، وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا، ومن حد الأذن اليمنى إلى حد الأذن اليسرى عرضًا، والرجل يغسل شعر لحيته؛ لأنه من الوجه.

7- غسل اليدين إلى المرفقين ثلاث مرات، وحد اليد من رءوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد.

8- مسح الرأس والأذنين مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل اليدين.

9- غسل الرجلين ثلاث مرات إلى الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئتان في أسفل الساق.

ودليل ذلك حديث حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ: «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (رواه مسلم).

فلعلنا نربي أبناءنا وطلابنا على هدي المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، ونعلمهم كيفية الوضوء الصحيح؛ كما ورد عن رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم)؛ حتى نفوز ونسعد في الدارين بإذن الله تعالى.