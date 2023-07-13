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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات جديدة.. بيان عاجل من بولندا بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

أندريه دودا
أندريه دودا

قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الخميس، إن وزراء خارجية حلف الناتو سيتحققون من استعدادات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في نوفمبر.

وعقد دودا اجتماعا لمجلس الأمن لإبلاغ أعضائه بنتائج قمة حلف شمال الأطلسي التي انتهت أمس الأربعاء في فيلنيوس.

وفي معرض حديثه عن حقيقة أن كييف فشلت في الحصول على دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، أشار الرئيس البولندي إلى أن أوكرانيا وحلفائها "تمكنوا من استعادة عناصر أخرى”.

وقال دودا: "كان افتراضنا أن إجراء المهام، كما يقولون في الناتو، يجب أن يتم فيما يتعلق بأوكرانيا، أي تقييم استعداد الدولة للانضمام إلى الناتو".

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وأضاف الرئيس البولندي: "يتم تنفيذ هذا الإجراء من قبل وزراء الخارجية. هو مكتوب في الوثائق الختامية للقمة أن مثل هذه المهمة سيتم تنفيذها من قبل وزراء الخارجية. وسيعقد الاجتماع المقبل لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في نوفمبر… نتوقع أن تعقد المهمة الأولى في نوفمبر".

حلف الناتو أوكرانيا حلف شمال الأطلسي كييف

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