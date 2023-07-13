بني سويف تستعد لتسليم مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نائبه الدكتور عاصم سلامة بمتابعة الموقف التنفيذي للإجراءت التنسيقية والإدارية لبعض مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإزالة كافة معوقات التسليم وتلافي الملاحظات لعدد من المشروعات التي تم الانتهاء من إنشائها

ناقش نائب المحافظ الإجراءات اللازمة لتسليم عدد من المجمعات الخدمية والتي تم الانتهاء من تنفيذها بالقرى الأم بمركزي ببا وناصر، والبالغ عددها 12مجمعًا، حيث تم الانتهاء من جميع المجمعات وجار تسليمها تحت اشراف دار الهندسة ،مع بداية الأسبوع المقبل، موجهًا بسرعة موافاة الجهات المركز المختصة بالمشروعات التي تم استلامها وجاهزيتها لتنفيذ استراتيجية التأثيث ونقل المهمات والأجهزة تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي.

أكد نائب المحافظ على سرعة تلافي الملاحظات التي رصدتها شركة دار الهندسة بمشروعات المجمعات الخدمية والزراعية ووحدات الإسعاف والمواقف والأسواق بقرى المركزين، وتكثيف الجهود المبذولة من قبل الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من معوقات تسليم بعض المشروعات التي تم الانتهاء منها لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات بما يعود بالنفع على المواطنين بالقرى المستهدفة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد جبر "معاون المحافظ" منسق حياة كريمة والأستاذ علي يوسف رئيس مدينة ناصر والأستاذ مدحت صلاح رئيس مدينة ببا و المختصين من جهاز التعمير وشركة دار الهندسة وأعضاء وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.