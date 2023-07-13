جامعة بني سويف تشارك في المؤتمر النوعي الأول «الطريق إلى الجمهورية الجديدة»

شاركت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في المؤتمر النوعي الأول تحت شعار «الطريق إلى الجمهورية الجديدة» والذي نظمته جامعة المنصورة لمناقشة تنمية البيئة وجهود الجامعات المصرية في المشروعات القومية لتطوير الريف المصري ومبادرة «حياة كريمة».



وأناب الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشاركة في فعاليات المؤتمر وذلك لعرض تجربة جامعة بني سويف في دعم جهود المبادرة الرئاسية وتعظيم دورها في خدمة المجتمع السويفي ، وتأتي مشاركة الجامعة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور جمعه سعيد تهامي وكيل كلية التربية شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية.

ونقل الدكتور سامح المراغي، تحيات الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة للحاضرين من القيادات الجامعية والأكاديمية والتنفيذية ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني الحاضرين والجهات ذات الصلة المشاركة في المؤتمر، مؤكدا على أهمية المؤتمر والذي يمنح الفرصة لتبادل الخبرات بين الجامعات ، والتـأكيد على أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعات في مختلف المجالات، لاسيما مع ما تشهده الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات ماضية من تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ، وصولا لأكبر مبادرة في تاريخ مصر "حياة كريمة " التي ستغير من وجه الريف المصري تغييرا جذريا "خدميا وتنمويا ".

واستعرضت جامعة بني سويف خلال المؤتمر الجهود التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على المستويين المحلي والدولي، حيث تضمن التقرير أن الجامعة كانت تضم 12 كلية فقط، وأصبحت الآن 32 كلية ومعهدا، بعد إضافة 20 كلية ومعهدا حيث تتميز الجامعة بامتلاكها العديد من الكليات والمعاهد الفريدة على مستوى مصر والشرق الأوسط.

واشتمل التقرير جهود الجامعة عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإدراج مركزي ببا وناصر بمحافظة بني سويف بالمرحلة الأولي لتنفيذ 1616 مشروعًا في 12 قطاعا، حيث وضعت جامعة بني سويف خطة لدعم جهود المبادرة من خلال قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، والتي تتلخص محاورها الرئيسة في التالي المشاركة الفاعلة في النهوض بالحياة الثقافية والتعليمية بالقرى بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية، وندوات تعريفية لطلاب الجامعة بمشروعات المبادرة وجهود الدولة للارتقاء بجودة حياة المواطن، دعم تطوع الطلاب للمشاركة في الجهود التوعوية المتنوعة التي تستهدفها المبادرة الرئاسية، تنظيم جولات ميدانية لطلاب الجامعة لتفقد مشروعات المبادرة لزيادة الولاء والانتماء لديهم وتنظيم والمشاركة في القوافل الطبية بقرى المبادرة ، وافتتاح معارض للسلع بأسعار مخفضة تحت شعار المبادرة الرئاسية بالتنسيق بين وحدة التضامن داخل الجامعة وعدد من الجمعيات الأهلية ، وزيادة فعالية خطة الجامعة في دعم جهود محور الأمية من خلال التركيز على قرى حياة كريمة.

كما تم استعراض تجربة الجامعة المميزة في مجال "محو الأمية" في قرى حياة كريمة، حيث حصلت الجامعة على المركز الأول ثلاث مرات على مستوى الجامعات المصرية في التصدي والقضاء على الأمية ، منهم مرتين خلال عامين متتاليين، وحرص الجامعة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعم الاستراتيجية الوطنية للدولة في القضاء على الأمية، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال العمل على زيادة معدل الوعي المجتمعي بمشكلة الأمية والتسرب من التعليم والحد من نسبة الأميين.

واستطاع طلاب الجامعة محو أمية ما يزيد عن 96 ألف مواطن داخل المحافظة خلال عامي 2022 و2023 من خلال فصول محو الأمية بجميع المراكز ، وكان النصيب الأكبر لقرى حياة كريمة تماشيا مع خطة دعم جهود الدولة في هذا الشأن من خلال المبادرة الرئاسية.